Verso una rivoluzione nella neurologia | da cellule della pelle creati neuroni per il cervello

neuroni potenzialmente integrabili nel tessuto cerebrale umano generati a partire da cellule epiteliali di un donatore e modificate grazie alla tecnologia di riprogrammazione cellulare. È il risultato di uno studio pubblicato sulla rivista Stem Cells Translational Medicine e condotto dagli esperti dell'Istituto di Neuroscienze e dell'Istituto di sistemi complessi presso l'Universita' di Barcellona. Il team ha utilizzato una serie di dispositivi e strumenti all'avanguardia per dimostrare che le cellule riadattate e innestate possono integrarsi in una rete neuronale gia' stabilita. "Questa metodologia – afferma Daniel Tornero, docente presso l'Universita' di Barcellona – potrebbe rivoluzionare la neurologia.

Apple ha impedito a Facebook di distribuire un aggiornamento dell'app in cui l'utente veniva informato che Apple avrebbe trattenuto il 30% da certi acquisti in-app. La funzione in cui questo messaggio ...

L'uragano Laura devasta la Louisiana: tra i sei morti anche una ragazza di 14 anni

BATON ROUGE - Sono almeno sei le vittime dell'uragano di categoria 4 che ha colpito la Louisiana. Laura è stato uno degli uragani più forti che abbia mai colpito gli Stati Uniti, con venti a 241 chilo ...

