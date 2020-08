Vercellino nuovo direttore dell’Asl TO4 (Di venerdì 28 agosto 2020) È Luigi Vercellino il nuovo commissario dell’Asl To4, che include i territori di Ciriè, Chivasso, Cuorgnè e Ivrea. Canavesano, laureato in Economia e Commercio e specializzato in Management per la Sanità presso la Sda Bocconi, è già stato direttore amministrativo all’Asl To1 e all’Asl di Alessandria. “Ringrazio – commenta il vicepresidente della Commissione Sanità del Consiglio regionale, Andrea Cane – l’assessore alla Sanità Luigi Icardi per la nomina di un professionista di grande spessore che conosce a tutto tondo le realtà legate al mondo della sanità e dell’assistenza. Vercellino è chiamato a risalire la china di un disavanzo di quasi 25 milioni e a dare voce agli amministratori ... Leggi su nuovasocieta

