Vanno al ristorante cinese e lasciano un biglietto: «Gente di m***, ci avete portato il Covid» (Di venerdì 28 agosto 2020) Un gruppo di ragazzi ha mangiato al ristorante cinese con la formula “All you can eat” per un conto da 180 euro. Ma, al momento di pagare, i sette ragazzi sono scappati dal ristorante cinese-giapponese “Majide” di Ciriè, Comune di 18mila abitanti in provincia di Torino. A raccontare la vicenda è La Stampa. I giovani prima di fuggire di corsa senza pagare in mezzo agli altri clienti hanno lasciato sul tavolo un biglietto scritto a mano sul foglio di un block notes. «La pu***** di tua mamma, cinesi di m**** ci avete portato in Covid». ristorante cinese, la vicenda Il fatto è avvenuto martedì sera. Subito è scatta una denuncia ... Leggi su secoloditalia

MariaLu91149151 : RT @SecolodItalia1: Vanno al ristorante cinese e lasciano un biglietto: «Gente di m***, ci avete portato il Covid» - GHERARDIMAURO1 : RT @SecolodItalia1: Vanno al ristorante cinese e lasciano un biglietto: «Gente di m***, ci avete portato il Covid» - SecolodItalia1 : Vanno al ristorante cinese e lasciano un biglietto: «Gente di m***, ci avete portato il Covid»… - itsgretahere : RT @CalaminiciM: C’è una nuova moda che imperversa nel nostro Paese , in questa estate anomala : gli imbecilli di turno vanno in un locale… - MarcoNoel19 : @giornalettismo Il paradosso delle donne che al cesso del ristorante devono andare in due, poi però vanno da sole sul Monte Rosa. -

Ultime Notizie dalla rete : Vanno ristorante Acquasola, ecco le casette del gusto. «Marionette e laboratori per i bimbi» Il Secolo XIX Johnny Micalusi positivo, il fratello: “Indossava sempre la mascherina…”

“Indossava sempre la mascherina e salutava col gomito”. Parola di Giuliano, fratello del ristoratore dei vip Johnny Micalusi, positivo al coronavirus e ricoverato grave in ospedale. Il fratello Giulia ...

Teresanna Pugliese: “Sul Billionaire c’è accanimento, a Porto Cervo feste private con assembramenti”

Con 58 positivi al Covid-19 tra i membri dello staff, il Billionaire, discoteca di Porto Cervo gestita da Flavio Briatore (anche lui risultato positivo al virus) è diventato focolaio. Fanpage.it ha ra ...

“Indossava sempre la mascherina e salutava col gomito”. Parola di Giuliano, fratello del ristoratore dei vip Johnny Micalusi, positivo al coronavirus e ricoverato grave in ospedale. Il fratello Giulia ...Con 58 positivi al Covid-19 tra i membri dello staff, il Billionaire, discoteca di Porto Cervo gestita da Flavio Briatore (anche lui risultato positivo al virus) è diventato focolaio. Fanpage.it ha ra ...