Valerio Staffelli lutto: morto il padre Ciccio – VIDEO (Di venerdì 28 agosto 2020) Grave lutto per Valerio Staffelli, inviato che è colonna portante del programma Striscia La Notizia: morto il padre Ciccio. Un grave lutto ha colpito Valerio Staffelli, inviato che è colonna portante del programma Striscia La Notizia ormai da moltissimi anni. Infatti, a 82 anni si è spento suo padre Gennaro, da tutti conosciuto come Ciccio. … L'articolo Valerio Staffelli lutto: morto il padre Ciccio – VIDEO è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

gossipblogit : Valerio Staffelli: è morto il papà - zazoomblog : Valerio Staffelli: è morto il papà - #Valerio #Staffelli: #morto - infoitcultura : Lutto per Valerio Staffelli, morto il padre: 'Il mio 'Come la va' è nato da lui' - infoitcultura : Valerio Staffelli in lutto: 'Ha sorriso fino alla fine' FOTO - infoitcultura : Valerio Staffelli in lutto: il grande dolore dell’inviato di Striscia La Notizia -