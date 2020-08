Valerio Staffelli, lutto in famiglia per l’inviato Striscia: “Ha sorriso fino alla fine” (Di venerdì 28 agosto 2020) Ha commosso tutti Valerio Staffelli, lo storico inviato di Striscia la Notizia e simbolo della consegna rituale del Tapiro. Lo ha fatto con un lungo post Instagram atto a celebrare la figura del padre Gennaro, scomparso nelle scorse ore all’età di 82 anni. alla figura del genitore, commerciante e grande sostenitore della sua carriera televisiva, l’inviato Striscia ha dunque dedicato parole commosse, ricordandone l’importanza avuta nel suo successivo affermarsi in televisione. L’addio di Valerio Staffelli al padre Gennaro commuove il web: il ricordo del genitore, dal sostegno lavorativo al successo a Striscia degli ultimi anni “Ieri ci ha lasciato il mio babbo Gennaro detto Ciccio“, ha raccontato ... Leggi su velvetgossip

