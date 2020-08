Valeria Marini, la voce corre veloce. E non è affatto positiva: a vuotare il sacco sulla showgirl è un vip (Di venerdì 28 agosto 2020) Non ci sarebbero belle notizie per l’affascinante Valeria Marini, che avrebbe non pochi problemi di natura sentimentale. Anzi, sembra proprio che non stia più insieme al suo fidanzato Gianluigi Martino. Il periodo sarebbe di profonda crisi secondo alcuni, mentre altri pensano che ormai le strade si siano separate definitivamente e che non ci siano più speranze per una loro riappacificazione. Qualche giorno fa a riferire della situazione ci ha pensato il giornalista Roberto Alessi. Le sue frasi non certo positive sulla coppia sono state riportate su ‘Libero’. Il direttore di ‘Novella 2000’ è stato ospitato oggi, venerdì 28 agosto, ad ‘Ogni Mattina’, ed ha parlato con Giovanni Ciacci. Quest’ultimo non ha dubbi su ciò che è successo: “Sì, ... Leggi su caffeinamagazine

