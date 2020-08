Valeria Marini in crisi con Gianluigi Martino. Storia già finita? (Di venerdì 28 agosto 2020) Aria di crisi tra Valeria Marini ed il giovane compagno Gianluigi Martino. I due fidanzati che, fino a qualche tempo fa, erano apparsi più uniti che mai potrebbero attraversare un periodo difficile che potrebbe, il condizionale è d’obbligo, aver già portato ad una separazione. Questa è la notizia che sta infuocando il gossip del momento. Benché non vi sia stata una conferma ufficiale, ad avvalorare l’ipotesi di una crisi, anche molto forte, è il comportamento della stessa Valeria Marini. La showgirl sarda, infatti, si è trincerata dietro un silenzio assoluto evitando di rispondere alle domande che le sono state poste da un amico, il noto giornalista Roberto Alessi. Cosa sta ... Leggi su kontrokultura

