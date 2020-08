Vagnati: “Belotti può restare a Torino fino al termine della carriera, è innamorato di questa maglia” (Di venerdì 28 agosto 2020) Vagnati, direttore sportivo del Torino, nel pomeriggio è intervenuto alla conferenza stampa del club granata. Queste le parole del ds: “Praet è un giocatore importante che stimiamo ma non è una nostra priorità, stiamo cercando un regista. Non dobbiamo prendere per forza un calciatore: bisogna che ci siano anche le condizioni economiche giuste. Vera? Non scendo nei particolari, non è detto che ciò che si legge sulla carta stampata sia reale. E’ tra i giocatori che seguiamo, ma ci sono più trattative. Con Belotti abbiamo paralto a fine campionato, poche settimane fa. Belotti è innamorato della maglia e della città, la sente lui. Non c’è nessun tipo di problema. Andrea può rimanere qui fino al ... Leggi su alfredopedulla

