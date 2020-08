Vaccino anti Covid, già 600 volontari per la sperimentazione al San Gerardo (Di venerdì 28 agosto 2020) Coronavirus in Lombardia, il Vaccino è in via di sviluppo all’ospedale San Gerardo di Monza e messo a punto dalla Takis e dalla Rottapharm Biotech. Leggi su ecodibergamo

giusmo1 : Per frenare il Covid vaccino anti influenza a un italiano su quattro - repubblica : Oggi su Rep: ?? Per frenare il Covid vaccino anti influenza a un italiano su quattro [di MICHELE BOCCI] - fattoquotidiano : Scuola, Crisanti su La7: “Febbre va misurata a scuola e soglia abbassata da 37,5 a 37,1. Fondamentale vaccino anti-… - verbanonews : New post: 600 volontari per testare il vaccino anti-Covid al San Gerardo di Monza - varesenews : 600 volontari per testare il vaccino anti-Covid al San Gerardo di Monza -