Va in onda la buona novella Amazon. Negli spot magazzinieri felici e rilassati che ringraziano la società per il posto lavoro (Di venerdì 28 agosto 2020) Il patrimonio personale del fondatore di Amazon Jeff Bezos ha sfondato i 200 miliardi di dollari. Ma non è lui a dover ringraziare i suoi dipendenti, sono i suoi dipendenti che devono ringraziare lui. In fondo è questo il messaggio dell’ultima campagna pubblicitaria del colosso dell’e-commerce in cui si dà voce ad alcuni lavoratori dei mega impianti Amazon che esprimono la loro riconoscenza per l’opportunità che è stata loro data. E’ una linea molto cara a tanti imprenditori quella di presentarsi come benefattori che offrono lavoro alle persone. Tralasciando un concetto molto semplice: i lavoratori si assumono perché la ricchezza che producono per l’azienda è maggiore dello stipendio che percepiscono. Questo non toglie ... Leggi su ilfattoquotidiano

