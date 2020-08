Usa, uragano Laura: almeno 4 vittime tra Louisiana e Texas (Di venerdì 28 agosto 2020) L’uragano Laura raggiunge la Louisiana con venti fino a 240 chilometri orari: Usa di nuovo in apprensione. Si temono allagamenti e danni. Stati Uniti, Louisiana in apprensione per il passaggio dell’uragano Laura, che ha toccato terra dopo aver raggiunto la categoria 4 (la scala arriva fino a 5, per rendere l’idea della forza dell’uragano). Le immagini che arrivano in diretta dagli Stati Uniti sono impressionanti. Le forti raffiche di vento piegano e spezzano gli alberi provocando danni anche ingenti. L’uragano ha raggiunto la Louisiana con una forza maggiore di quella che aveva Katrina al momento del suo arrivo. Usa, uragano Laura in Louisiana: ... Leggi su newsmondo

SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - Agenzia_Ansa : L'uragano #Laura fa paura, rischio catastrofe nel sud degli Usa. Si rafforza mentre si avvicina a Texas e Louisiana… - RSInews : Laura, impatto meno grave del previsto Il transito dell'uragano negli USA ha provocato 6 morti, ma ha avuto consegu… - GianvitoPuglies : Usa: uragano Laura colpisce | La Voce News - bc_emergenza : RT @ilmeteoit: #Meteo #Cronaca #DIRETTA #VIDEO: #USA, impatto dell'URAGANO #LAURA, il #VENTO distrugge il #Tetto di un #Hotel. Le immagini… -