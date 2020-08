Usa: Trump accetta la nomination dei repubblicani e accusa Biden “se vince distruggerà l’America” (Di venerdì 28 agosto 2020) In corsa per le elezioni Donald Trump ha accettato la nomination dei repubblicani e ha parlato davanti a un migliaio di persone riunite nel prato della Casa Bianca senza mascherine e distanziamento sociale. Le promesse di Trump A introdurre il discorso di Trump è intervenuta la figlia Ivanka che si candida con il padre. Trump ha promesso dieci posti di lavoro in dieci mesi, il taglio delle tasse, l’ordine e la legalità nelle città che causano proteste e il vaccino anti-Covid entro la fine dell’anno. Trump incalza Joe Biden il candidato democratico e lo accusa dicendo “E’ il cavallo di Troia della sinistra estrema. Queste sono le elezioni più importanti ... Leggi su quotidianpost

