Usa: o con noi o con la Cina, l’Italia in imbarazzo per le intese con l’azienda del dragone (Di venerdì 28 agosto 2020) E mentre i ‘migliori di promettopoli’ silenzionsamente spalancano le porte alla tecnologia del 5g in Italia e danno il benvenuto al ministro degli Esteri cinese Wang Yi senza mettere troppi manifesti, il segretario di Stato Usa, Mike Pompeo, lancia un chiaro segnale politico di chiusura verso alcune società del dragone varando pesanti sanzioni. Questo, implicherebbe la richiesta -soprattutto nei confronti dell’Italia- da parte di Washington di prendere posizione di campo senza ambiguità. Si tratterebbe di “restrizioni su esportazioni e sui visti contro ben 24 società cinesi e il loro dirigenti coinvolti nelle rivendicazioni territoriali di Pechino sul Mar Cinese Meridionale”, riferisce La Verità. L’iniziativa impedirà alle compagnie Usa di dare tecnologia alle società finite nella black ... Leggi su ilparagone

