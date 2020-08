Usa, la denuncia dei familiari di Blake: "Ammanettato al letto d'ospedale" (Di venerdì 28 agosto 2020) Jacob Blake , l’afroamericano gravemente ferito dopo esser stato colpito con colpi di arma da fuoco dalla polizia a Kenosha nel Wisconsin, è stato Ammanettato al suo letto d’ospedale . Lo riferisce... Leggi su feedpress.me

zazoomblog : Usa la denuncia dei familiari di Blake: Ammanettato al letto dospedale - #denuncia #familiari #Blake: - gbrera : RT @dannunzioilvate: @stanzaselvaggia Questa signora denuncia chi usa nei suoi confronti parole offensive, ma giudica normale dissenso il l… - GiacomoRaffael2 : @LucaRigott le parti, e ambo le parti non dovrebbero vivere con la paura di essere sparati da un momento all'altro… - sportli26181512 : Benevento, la Curva Sud contro Salvini: 'Turpe gesto, non si usa la nostra maglia per propaganda delirante!': Non s… - Rosy46044624 : RT @dannunzioilvate: @stanzaselvaggia Questa signora denuncia chi usa nei suoi confronti parole offensive, ma giudica normale dissenso il l… -