Usa, FDA autorizza test rapido antigene Covid (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha concesso ad Abbott l’autorizzazione all’uso d’emergenza per un test dell’antigene Covid-19 a risposta rapida, a basso costo. I risultati arrivano nel giro di 15 minuti e possono essere letti direttamente su una card, simile a quella di alcuni test di gravidanza. Si tratta di un test antigenico (non molecolare, come il tampone) che può essere usato in studi medici, pronto soccorso, scuole ed è il quarto di questo tipo per la diagnosi del nuovo coronavirus, per cui l’Fda ha autorizzato l’uso di emergenza tra luglio e agosto, precisando tuttavia che i test che rilevano gli antigeni sono molto specifici ma non sensibili quanto quelli ... Leggi su quifinanza

Tomas1374 : Tempo mezza giornata e scommetto che questa news verrà sconfessata o semplicemente sottolineato come il test non è… - CCKKI : La #US Food and Drug Administration (#FDA) ha concesso ad #Abbott l'autorizzazione all'uso d'emergenza per un #test… - SignorCEO : RT @MilanoFinanza: La Fda Usa autorizza il test rapido dell'antigene Covid di Abbott - MilanoFinanza : La Fda Usa autorizza il test rapido dell'antigene Covid di Abbott - GisellaPagano : Covid, Trump: Ok della Fda all’uso del plasma -

Ultime Notizie dalla rete : Usa FDA Usa, FDA autorizza test rapido antigene Covid Il Messaggero Usa, FDA autorizza test rapido antigene Covid

(Teleborsa) - La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha concesso ad Abbott l'autorizzazione all'uso d'emergenza per un test dell'antigene Covid-19 a risposta rapida, a basso costo. I risultati arr ...

Diasorin ai minimi da metà aprile, pressioni da concorrenza su test e stop a ricerca

Dopo il -8,6% della vigilia, Diasorin vive un'altra seduta da dimenticare, con un ribasso superiore al 5% che la porta in fondo al FTSE MIB e ai minimi da metà aprile. Il gruppo della diagnostica mole ...

(Teleborsa) - La U.S. Food and Drug Administration (FDA) ha concesso ad Abbott l'autorizzazione all'uso d'emergenza per un test dell'antigene Covid-19 a risposta rapida, a basso costo. I risultati arr ...Dopo il -8,6% della vigilia, Diasorin vive un'altra seduta da dimenticare, con un ribasso superiore al 5% che la porta in fondo al FTSE MIB e ai minimi da metà aprile. Il gruppo della diagnostica mole ...