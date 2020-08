USA Breaking news del 28 agosto 2020 (Di venerdì 28 agosto 2020) Oggi, 28 agosto, ci giungono nuove notizie dagli USA. Last news del 28 agosto Calo storico del PIL nel secondo trimestre L’economia statunitense nel secondo trimestre ha segnato una contrazione del PIL del 31,7%. Si tratta del peggiore calo dal 1947. I dati del periodo aprile – giugno sono tuttavia migliori delle stime preliminari (-32,9%) … Leggi su periodicodaily

periodicodaily : USA Breaking news del 28 agosto 2020 #usa #breakingnews #28agosto - XinhuaItalia : #BREAKING: casi di #COVID19 negli Usa oltre quota 180.000, stando alla Johns Hopkins University - periodicodaily : USA Breaking news del 27 agosto 2020 #breakingnews #27agosto -

Ultime Notizie dalla rete : USA Breaking

Zazoom Blog

VANCOUVER – I documenti riservati che potrebbero rimetterla in libertà, “salvandola” dall’estradizione negli Usa, non sarebbero «rilevanti» secondo la Corte Federale. Così per Meng Wanzhou (nella foto ...(PRIMAPRESS) - USA - E’ stato diffuso il nome dell'agente di polizia che ha sparato all'afroamericano Jacob Blake. Si chiama Rusten Sheskey, 7 anni di servizio presso il dipartimento di polizia di Ken ...