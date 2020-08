Usa 2020, Trump accetta la nomination: «La scelta è tra sogno americano e socialismo. Con me il Paese è più sicuro». Proteste fuori dalla Casa Bianca (Di venerdì 28 agosto 2020) La promessa di un vaccino contro il Coronavirus entro la fine dell’anno, quella di una nuova riduzione delle tasse e, soprattutto, un messaggio di amore e rispetto per la polizia statunitense, nei giorni in cui nel Paese tornano a divampare le Proteste contro la violenza nei confronti della comunità afroamericana. Sono questi alcuni dei passaggi chiave del discorso di Donald Trump, nella serata conclusiva della convention repubblicana che l’ha visto accettare la nomination in vista delle elezioni presidenziali di novembre. Il presidente uscente, presentatosi con la first lady Melania davanti a 1.000-1.500 ospiti senza mascherina, ha aperto il suo discorso ricordando gli sforzi per coordinare i soccorsi contro l’uragano Laura in Texas e Lousiana e annunciando che nel weekend ... Leggi su open.online

