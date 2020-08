Usa 2020: se il presente resta ancora Donald, il futuro è di Ivanka. Per molti è già la vera First Lady (Di venerdì 28 agosto 2020) Se il presente del partito repubblicano sarà ancora per quattro anni Donald Trump, il futuro sarà molto probabilmente Ivanka, la “prima figlia”, anche se in realtà è la secondogenita, vera star di nero vestita dell’ultimo atto della convention repubblicana, a cui Melania “la matrigna” non riesce neppure a sottrarre la scena del glamour con il suo abito verde. Ivanka introduce il padre magnate e presidente, ma in realtà introduce soprattutto se stessa, lei, consigliere della Casa Bianca, le cui ambizioni, come il lato nepotistico del padre, divennero chiare al Mondo al Vertice del G7 di Taormina, il vertice dell’esordio fra i Sette Grandi dell’Amministrazione Trump. Lì, alzatosi il padre ... Leggi su ilfattoquotidiano

SkyTG24 : Uragano Laura verso gli Usa, paura per Louisiana e Texas. Ad Haiti almeno 21 morti - Agenzia_Ansa : Affonda l'economia #Usa, il #pil del secondo trimestre registra un -31,7%. Il dato è però migliore delle attese deg… - Agenzia_Ansa : Lo sport in America si ferma contro il razzismo. #Nba, gare sospese anche oggi, ripresa nel weekend. #Trump: 'Nb… - FilippoCarmigna : Ivanka Trump: 'I politici scelgono il partito, mio padre le persone. Siete voi le elite' - FilippoCarmigna : Donald Trump: 'Accetto la nomination. La scelta è tra il sogno americano e il socialismo. Fermeremo… -