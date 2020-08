Usa 2020, «Legge e ordine contro l’anarchia». Così Trump tenta il raddoppio a novembre (Di venerdì 28 agosto 2020) Le parole del presidente americano Donald Trump alla chiusura della convention repubblicana sono state una variazione sul tema: quello del Law and Order. Nessuna sorpresa per il pugno di ferro di “Legge e ordine” sventolato a più riprese da Trump e fondamenta del partito repubblicano. Mentre il Paese si sta scontrando ancora una volta con la violenza della polizia, dopo le proteste seguite al ferimento dell’afroamericano Jacob Blake, è certo che quelle «sono parole che ai Democratici non piace usare», aveva detto Trump la scorsa settimana in Minnesota. Un discorso per la classe media caucasica Dopo il pragmatismo di Nikki Haley, e l’intervento più conciliatorio di Melania Trump, la chiusura della kermesse repubblicana di ... Leggi su open.online

