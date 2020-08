Uragano Laura, devastazione tra Texas e Louisiana: inondazioni e case rase al suolo, almeno 6 morti [FOTO] (Di venerdì 28 agosto 2020) L’Uragano Laura nelle ultime ore si è indebolito ed è stato declassato a tempesta tropicale, dopo essere arrivato sulle coste del Texas e della Louisiana, lasciando dietro di sé gravi inondazioni e danni provocati dal vento, con alcune case rase al suolo (vedi FOTO della gallery scorrevole in alto). Sono almeno sei le vittime di Laura in Louisiana. Il bilancio è stato confermato dal Dipartimento della Salute. Quattro persone, anche una bambina di 14 anni, sono morte a causa degli alberi caduti, come ha spiegato il governatore John Bel Edwards. Un’altra delle vittime era in barca ed è morta per annegamento, mentre la sesta vittima ... Leggi su meteoweb.eu

