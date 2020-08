Uragano Laura, almeno 4 morti tra Louisiana e Texas (Di venerdì 28 agosto 2020) ANSA, - ROMA, 28 AGO - Sono almeno 4 le vittime dell'Uragano Laura che sta sferzando Louisiana e Texas. Lo riporta la Cnn, riferendo anche di un blackout per centinaia di migliaia di persone, tetti ... Leggi su corrieredellosport

L’uragano Laura si è abbattuto poco prima delle 2 del mattino vicino a Cameron, in Louisiana, come una tempesta di categoria 4 “estremamente pericolosa” con venti massimi sostenuti di 150 mph, secondo ...L’uragano Laura si è abbattuto a riva vicino al confine tra Texas e Louisiana prima dell’alba con una violenta tempesta di categoria 4 minacciando quelle che i meteorologi hanno descritto come inondaz ...