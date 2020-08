Uomo stuprato e ucciso: due bimbe lo hanno accusato “per scherzo” di molestie (Di venerdì 28 agosto 2020) Un Uomo è stato brutalmente seviziato e ucciso come vendetta da parte dei genitori di due bimbe che lo avevano accusato per “scherzo” di molestie. La vita di Dmitry Chikvarkin è finita in modo violento in seguito ad uno “scherzo” orchestrato ai suoi danni da due sorelline. L’Uomo, un’autista di camion, ha accettato di fare … L'articolo Uomo stuprato e ucciso: due bimbe lo hanno accusato “per scherzo” di molestie è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews

