Uomini e Donne gioca d’anticipo e parte prima: inizia il conto alla rovescia (Di venerdì 28 agosto 2020) Buone notizie per tutti i fans di Uomini e Donne che ormai da tre mesi non seguono il programma di Maria de Filippi. Avevamo immaginato che il programma, per fare spazio a Day Dreamer, potesse andare in onda a metà settembre, in modo da terminare tutte le puntate della soap turca. E invece come si evince dal promo in onda in queste ore su Canale 5, Uomini e Donne tornerà il sette settembre, con una settimana di anticipo rispetto alla tabella di marcia. Non molla quindi Mediaset, che vuole subito contrastare la concorrenza, visto che la programmazione di Rai 1 entrerà nel vivo proprio nello stesso giorno. Il 7 settembre quindi partiranno sia Uomini e Donne che Pomeriggio 5 e a questo punto ci viene da pensare: la soap turca potrebbe magari andare in ... Leggi su ultimenotizieflash

