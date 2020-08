Uomini e Donne, Gemma Galgani ha fatto il lifting (Di venerdì 28 agosto 2020) Nella prima registrazione della nuova stagione di Uomini e Donne Gemma Galgani ha stupito tutti con il suo nuovo look: ha fatto un lifting per sorprendere Nicola Vivarelli. Uomini e Donne ha svelato il segreto di Gemma Galgani tanto pubblicizzato in questi giorni: la dama torinese ha fatto il lifting, di conseguenza non deve presentare un nuovo corteggiatore, come invece in molti avevano già ipotizzato. Gemma Galgani è una delle veterane di Uomini e Donne, l'ex direttrice del Teatro Alfieri di Torino è da molti anni una delle protagoniste indiscusse del dating show di Maria De Filippi grazie anche ... Leggi su movieplayer

