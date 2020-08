‘Uomini e Donne’, convivenza conclusa tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: le parole dell’ex corteggiatrice (Video) (Di venerdì 28 agosto 2020) E’ stato durante la quarantena che Giulia De Lellis e Andrea Damante – una delle coppie più amate e seguite uscite da Uomini e Donne – avevano permesso ai loro fan di ricominciare a sognare ridiventando una coppia. Ma una volta tornati alla vita di tutti i giorni qualcosa per i Damellis non è andato per il verso giusto e sono stati loro stessi ad ammettere che stavano vivendo un momento di crisi; A distanza di un po di tempo però le cose sembrano non essersi sistemate, tant’è che Giulia tramite delle Instagram Stories – una volta rientrata da una breve vacanza in Sardegna – ha dapprima rassicurato tutti i fan delle sue condizioni di salute tramite la comunicazione dell’esito del tampone che ha eseguito per capire se era affetta o meno ... Leggi su isaechia

