Uomini e Donne anticipazioni: Gemma Galgani annuncio a sorpresa, mentre Giovanna Abate… (Di venerdì 28 agosto 2020) Ci saranno grandi sorprese per il pubblico di ‘Uomini e Donne’. Al fine di rispettare le norme sanitarie ed il distanziamento, evitando spiacevoli ed ipotetici casi di Covid-19; i telespettatori vedranno un nuovo studio rispetto alla scorsa stagione. Ma non è tutto! Perché una grande novità riguarderà la dama del Trono Over, Gemma Galgani. Una delle protagoniste più amate del programma di Canale 5, annuncerà al pubblico e all’acerrima nemica Tina Cipollari, di essersi fatta il lifting. Lo scorso Luglio la dama di Torino si è recata presso una clinica specialistica per rinfrescarsi il viso. Il tutto è stato seguito dalle telecamere, e presto anche il vasto pubblico potrà assistere alla sorpresa. Cosa dirà Tina ... Leggi su velvetgossip

