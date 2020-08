United Airlines, senza aiuti dal 1 ottobre licenziati 2.850 piloti (Di venerdì 28 agosto 2020) (Teleborsa) – Posto di lavoro a rischio per 2.850 piloti della United Airlines. Duramente colpita, come tutta l’industria aerea, dall’emergenza sanitaria Covid-19 la compagnia aerea ha annunciato che, se non arriveranno risorse aggiuntive dal governo federale, i licenziamenti partiranno dal 1 ottobre. (Foto: Nel Botha / Pixabay ) Leggi su quifinanza

(Teleborsa) - Posto di lavoro a rischio per 2.850 piloti della United Airlines. Duramente colpita, come tutta l'industria aerea, dall'emergenza sanitaria Covid-19 la compagnia aerea ha annunciato che, ...

