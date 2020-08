Una Vita, anticipazioni spagnole: BELLITA è viva! Perché ha finto la sua morte? (Di venerdì 28 agosto 2020) Qualche giorno fa, nei nostri post dedicati alle anticipazioni delle puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita), vi abbiamo informato della morte della cantante BELLITA Del Campo (Maria Gracia).Leggi anche: BEAUTIFUL, anticipazioni puntata di lunedì 31 agosto 2020Con il proseguire della narrazione, i fan iberici hanno però appreso che la moglie di Josè Miguel Dominguez (Manuel Bandera), fortunatamente, ha dovuto soltanto inscenare il suo decesso per un motivo collegato a una situazione alquanto pericolosa. Scopriamo insieme di cosa si tratta… Una Vita, spoiler spagnoli: BELLITA perseguitata da uno stalker Negli episodi già trasmessi su La1, è emerso che, durante un breve periodo trascorso in Argentina per ... Leggi su tvsoap

fattoquotidiano : Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa - oss_romano : #27Agosto Una vita da vivere, biciclette da inforcare. A settant’anni dalla morte di Cesare Pavese… - fattoquotidiano : FLAVIO BRIATORE Il re leone “nato poverissimo” sulle alture del Cuneese una settantina di anni fa [di @CorriasPino]… - ellcrys_ : Fotografare questa donna deve essere una delle esperienze più belle nella vita di un fotografo - ilrossoeilnero2 : @ChristianTolve Rompicoglioni senza una vita -