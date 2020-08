Una nave per soccorrere i migranti dipinta e finanziata da Banksy (Di venerdì 28 agosto 2020) Si chiama LouiseMichel ed è in forze nella flotta dell'Ong Sea-Watch impegnata sul Mediterraneo Leggi su media.tio.ch

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - valigiablu : Lo street artist britannico Banksy finanzia una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo > La nave è partita… - chetempochefa : Sulla fiancata della nave è presente il dipinto di una bambina, realizzato da #Banksy stesso, con un giubbotto di s… - fiakketto : RT @ilruttosovrano: Banksy finanzia la nave Louise Michel per il soccorso in mare dei migranti, ora Francesca Totolo farà una inchiesta, sc… - BomprezziMarco : RT @creuscher: Grande #Banksy. Esprime con questa nave la volontà di una buona parte della società civile europea che esiste pure, solidale… -