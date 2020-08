Una nave per soccorrere i migranti dipinta e finanziata da Banksy (Di venerdì 28 agosto 2020) Si chiama LouiseMichel ed è in forze nella flotta dell'Ong Sea-Watch impegnata sul Mediterraneo Leggi su media.tio.ch

chetempochefa : Lo street artist #Banksy ha finanziato la Louise-Michel, una nave umanitaria impegnata nel soccorso di migranti nel… - valigiablu : Lo street artist britannico Banksy finanzia una barca per salvare i rifugiati nel Mediterraneo > La nave è partita… - chetempochefa : Sulla fiancata della nave è presente il dipinto di una bambina, realizzato da #Banksy stesso, con un giubbotto di s… - dice_lucas : RT @colvieux: L'artista #Banksy ha finanziato una barca per salvare i rifugiati dal Mediterraneo. Giovedì, la nave chiamata #LouiseMichel,… - MgraziaT : RT @cecilia_strada: Esattamente un anno fa ero qui. “Sveglia, sveglia! C’è qualcosa, correte su!”. Saltiamo giù dalle nostre cuccette, una… -

Ultime Notizie dalla rete : Una nave

TROPEA (VIBO VALENTIA) – Non sarà certo la vacanza che si attendevano i facoltosi passeggeri a bordo di uno yacht ancorato in rada a Tropea da due giorni. Sì, perché il Covid si è insinuato anche tra ...Chi vuole usare il registratore o non ha paura di fare tardi si goda su Rai3 (ore 1) il capolavoro incompreso dell’83 «E la nave va» di un Fellini profeta che aveva anticipato la guerra nei Balcani e ...