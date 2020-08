Una nave finanziata da Banksy salva 89 migranti nel Mediterraneo (Di venerdì 28 agosto 2020) La nave Louise Michel, finanziata dall’artista britannico Banksy per il soccorso dei migranti nel mar Mediterraneo, ha salvato 89 persone da un barcone in difficoltà, tra cui 14 donne e 4 bambini. Come ha scritto il quotidiano britannico The Guardian, l’imbarcazione sta ora cercando un porto sicuro dove sbarcare. LEGGI ANCHE –> Cosa ci faceva la porta del Bataclan con l’omaggio dell’artista misterioso nella campagna di Teramo Lo yacht bianco e rosa, lungo 31 metri e battente bandiera tedesca, è chiamato Louise Michel in onore della femminista anarchica francese. È salpato in segreto lo scorso 18 agosto dal porto spagnolo di Burriana, vicino Valencia. Al momento si trova nel mar Mediterraneo centrale. ... Leggi su giornalettismo

