Una donna potrebbe aver sconfitto l’hiv senza nessun trattamento medico (Di venerdì 28 agosto 2020) (immagine: Getty Images)Con hiv oggi si convive: farmaci antiretrovirali efficaci controllano l’infezione, ma purtroppo non si guarisce. Questo è vero per la stragrande maggioranza dei pazienti, eccezion fatta per un paio di casi – il paziente di Londra e quello di Berlino – che sono stati dichiarati guariti dopo aver subito un trapianto di midollo osseo, che li ha resi resistenti all’infezione. Ed è recente anche il caso del paziente di San Paolo che sembra (ma è ancora da accertare) aver sconfitto il virus dopo un trattamento sperimentale e molto aggressivo con farmaci antiretrovirali. Oggi però arriva una notizia che ha dell’incredibile, un’eccezione alla regola: una donna di 66 anni da decenni non avrebbe più tracce rilevabili di ... Leggi su wired

matteosalvinimi : #Salvini: Da 3 giorni Cristine Scandroglio è oggetto di insulti perché donna, di colore e originaria della Costa d'… - lauraboldrini : Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si se… - 6000sardine : Secondo voi è giusto che l’azienda per cui lavora una donna abusata non abbia licenziato l’uomo che ha commesso que… - EmilianoMaveri : RT @lauraboldrini: Dimesso il presidente di COTRAB, condannato per #violenza sessuale su una dipendente. Spero che questa donna si senta m… - laila_kleis : RT @_golgota: Dura per il Corriere giustificare che una donna di 39 anni possa essere il capo di un laboratorio scientifico anziché portare… -

Ultime Notizie dalla rete : Una donna Sassari, truffano una donna per comprare un Rolex da 11mila euro La Nuova Sardegna In strada la lite furiosa tra un uomo e due automobilisti: prima lo investono, poi lui li mette in fuga

Una scena pazzesca è stata filmata a Peterborough, in Gran Bretagna, lo scorso 22 agosto e resa pubblica nelle scorse ore. Una grossa berlina nera entra in contromano in una strada e centra in pieno u ...

Treni, traffico sospeso per l'investimento di una persona a Firenze Rovezzano

Traffico ferroviario sospeso a Firenze a causa di un investimento. Dalle ore 10.30 di oggi, venerdì 28 agosto, nel nodo di Firenze, il traffico ferroviario è rimasto sospeso in prossimità di Firenze R ...

Una scena pazzesca è stata filmata a Peterborough, in Gran Bretagna, lo scorso 22 agosto e resa pubblica nelle scorse ore. Una grossa berlina nera entra in contromano in una strada e centra in pieno u ...Traffico ferroviario sospeso a Firenze a causa di un investimento. Dalle ore 10.30 di oggi, venerdì 28 agosto, nel nodo di Firenze, il traffico ferroviario è rimasto sospeso in prossimità di Firenze R ...