Un Posto Al Sole Anticipazioni dal 31 agosto al 4 settembre 2020: Niko e Susanna all'altare, ma Angela... (Di venerdì 28 agosto 2020) Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le le Puntate della Soap, in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre 2020. Leggi su comingsoon

Circe39068901 : @SkyTG24 emerite merde'' catto culattoni, socialisti ,ebrei marxisti '' Sel e progressisti '' votano no per nn perd… - CillinasWorld : @Il_Reissimo_ Oh grazie Raf! Sono due personaggi di un posto al sole come da #upas - missmosta : @mindtapes Quando sono in volo osservano tutto ciò che le circonda, cercano i fiori attratte dai colori e dai profu… - _frangia : Ovviamente fino al 20 Agosto tutti con l'estate addosso, nei posti frequentati, a 4 di spade al sole. Dopo il 20 è… - gattoparlo : @LucaBadaboom Si e trovato un posto al sole??, e ci sta volentieri. -