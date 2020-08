Un posto al sole, anticipazioni 31 agosto – 4 settembre: duro colpo per Niko (Di venerdì 28 agosto 2020) Ecco le anticipazioni della soap Un posto al sole inerenti gli episodi in onda da lunedì 31 agosto a venerdì 4 settembre. A quanto pare fervono i preparativi per le nozze di Susanna e Niko, con la donna che deve però fare prima chiarezza nel suo cuore. Un posto al sole, anticipazioni Le anticipazioni della … L'articolo Un posto al sole, anticipazioni 31 agosto – 4 settembre: duro colpo per Niko proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

missmosta : @mindtapes Quando sono in volo osservano tutto ciò che le circonda, cercano i fiori attratte dai colori e dai profu… - _frangia : Ovviamente fino al 20 Agosto tutti con l'estate addosso, nei posti frequentati, a 4 di spade al sole. Dopo il 20 è… - gattoparlo : @LucaBadaboom Si e trovato un posto al sole??, e ci sta volentieri. - Fosfo74 : @DiReddito Ah adesso guardando le risposte perché tanti hanno risposto sì ??...sperano di conquistarsi un posto al sole ?? - takingtime_ : il prossimo weekend c’è il sole e io ho ancora una camera prenotata al mare nel mio posto preferito e nessuno che viene con me. ????????? -