Un concerto di Ligabue a Campovolo con un nuovo singolo? Le ultime indiscrezioni (Di venerdì 28 agosto 2020) Un concerto di Ligabue a Campovolo con un nuovo singolo? Queste le ultime notizie che giungono in merito al futuro dell'artista di Correggio, che sarebbe pronto a tornare sul palco con un live molto speciale ma nel quale non si conti la presenza di pubblico. La notizia, riportata da Reggionline, segue la proposta del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, che aveva pensato di riportare Ligabue sul palco per un concerto senza pubblico, slegato da quello che terrà nel 2021 per i suoi primi 30 anni di carriera e che è programmato per il 19 giugno prossimo e con biglietti che sono in prevendita su TicketOne e in tutti i canali di vendita abilitati. Per il momento, non ci sono conferme in merito a quanto sarà ... Leggi su optimagazine

viviana_lentini : @gyna_va Ligabue, Palalottomatica a Roma a 16 anni. Preso un treno di nascosto e fuggita a Roma da mia cugina che a… - Federed5 : @blink182ss Concerto di Ligabue, luglio 2010: io e il mio fidanzato eravamo lì con persone diverse. Lui con un'altr… - toscanacom : Ligabue in Concerto a Firenze - Toscana, news, eventi, turismo e prodotti - - Giulia69149630 : @ligabue @SMAufficiale Voglio. Venire. Al. Tuo. Concerto a. Campovolo. ???? - gioja_channel : #Calabria #summer #SaturdayNight #events. #sabato #22agosto: stasera @marcoligabue in concerto al @fdmigrazioni. La… -

Anche Gianni Morandi al Seat Music Awards 2020

La quattordicesima edizione del Seat Music Awards 2020, condotta da Carlo Conti e Vanessa Incontrada, sarà trasmessa il 2 e il 5 settembre in prima serata, alle 21.25. su Rai1, in diretta dall’Arena d ...

