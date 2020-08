Un asteroide in rotta di collissione con la terra (Di venerdì 28 agosto 2020) Secondo il Center for Near Earth Objects Studies del Jet Propulsion Laboratory della NASA, un minuscolo asteroide si sta dirigendo direttamente verso la terra. Il suo arrivo sulla terra è previsto intorno al 2 novembre, il giorno prima delle prossime elezioni presidenziali americane. In base a quanto dichiarato dal Center for Near Earth Objects Studies del Jet Propulsion Laboratory della NASA, un asteroide si sta dirigendo direttamente verso il nostro pianeta e potrebbe schiantarsi in questo autunno. Tuttavia, le sue dimensioni non rappresentano alcun pericolo reale. L’oggetto celeste, denominato 2018VP1, ha una misura 2 metri per 91 centimetri e pesa circa 15 chili. È stato identificato per la prima volta all’Osservatorio Palomar in California nel ... Leggi su sbircialanotizia

