Ufficiale: Leeds, arriva Greenwood dall’Arsenal (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Leeds United ha comunicato ufficialmente di aver acquisito a titolo definitivo di Sam Greenwood.L’attaccante, che ha iniziato la sua carriera tra le giovanili del Sunderland, prima di unirsi ai Gunners nel 2018, ha firmato un contratto fino al 2023. Foto: Instagram personale L'articolo Ufficiale: Leeds, arriva Greenwood dall’Arsenal proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

Fprime86 : RT @AffariDiCalcio: Ufficiale ??: Il #Valencia comunica di aver trovato un accordo per la cessione di #Rodrigo al #Leeds ?? - NonCapiscer : RT @BritishFootball: UFFICIALE: Rodrigo è un nuovo giocatore del Leeds United. Accordo con il Valencia per 35 milioni. - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Calciomercato Ufficiale il colpo del neopromosso #Leeds di Marcelo #Bielsa: arriva #Rodrigo del #Valencia. L'attacca… - filippo898 : RT @BritishFootball: UFFICIALE: Rodrigo è un nuovo giocatore del Leeds United. Accordo con il Valencia per 35 milioni. - CalcioPillole : #Calciomercato Ufficiale il colpo del neopromosso #Leeds di Marcelo #Bielsa: arriva #Rodrigo del #Valencia. L'at… -

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Leeds Ufficiale: Leeds, arriva Greenwood dall’Arsenal alfredopedulla.com UFFICIALE - Rodrigo lascia il Valencia e le Euroleghe: va al Leeds

Rodrigo lascia il Valencia dopo esserci arrivato nel 2015 dal Benfica. In 27 partite in Liga l'attaccante spagnolo ha siglato 4 gol e collezionato 9 assist. Nelle altre 7 partite giocate in coppa di l ...

Mercato, l'ex agente di Messi: "Per me è già dell'Inter". E per Tonali è derby

ROMA – Tiene banco, ovviamente, il futuro di Leo Messi dopo la rottura con il Barcellona, ma con l’avvicinarsi della fine di agosto si accende su più fronti il calcio mercato. poche ore dopo l’annunci ...

Rodrigo lascia il Valencia dopo esserci arrivato nel 2015 dal Benfica. In 27 partite in Liga l'attaccante spagnolo ha siglato 4 gol e collezionato 9 assist. Nelle altre 7 partite giocate in coppa di l ...ROMA – Tiene banco, ovviamente, il futuro di Leo Messi dopo la rottura con il Barcellona, ma con l’avvicinarsi della fine di agosto si accende su più fronti il calcio mercato. poche ore dopo l’annunci ...