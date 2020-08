Ufficiale, Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma (Di venerdì 28 agosto 2020) Il Parma Calcio 1913 ha comunicato questo pomeriggio di aver raggiunto un accordo sino al 30 Giugno 2022 con Fabio Liverani, che a partire dal 1° settembre 2020 assumerà l’incarico di allenatore responsabile della Prima Squadra. Nato a Roma il 29 aprile 1976 – scrive il Parma in una nota Ufficiale –, Liverani ha iniziato … L'articolo Ufficiale, Fabio Liverani è il nuovo allenatore del Parma è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

Ultime Notizie dalla rete : Ufficiale Fabio

