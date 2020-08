UeD, ora è ufficiale. L’annuncio arriva direttamente da Maria De Filippi: chi sono i nuovi tronisti (Di venerdì 28 agosto 2020) Prima volta nella storia di Uomini e Donne: la redazione ha domandato ai telespettatori di scegliere i nuovi tronisti. Durante le settimane passate la redazione ha sottoposto all’attenzione degli appassionati del programma, ben 3 candidati: Davide Donadei, Davide Blanda e Gianluca De Matteis Gli autori però ci hanno tenuto a ricordare che i troni maschili previsti saranno solo 2. Nella giornata di ieri è stata registrata la prima puntata, un mashup tra Trono Over e Classico, dello show di punta di Maria De Filippi. L’impeccabile Maria ha comunicato i nomi dei due nuovi tronisti: Davide Donadei e Gianluca De Matteis, ma è rimasto anche il terzo ragazzo, perché una dama del Trono Over lo vuole conoscere. L’annuncio di ... Leggi su caffeinamagazine

