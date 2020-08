Ubisoft chiede scusa per aver messo in commercio una tazzacon il manico all' interno

Ubisoft chiede scusa per aver messo in commercio una tazza...con il manico all'interno (Di venerdì 28 agosto 2020) Ubisoft China e l'azienda di abbigliamento Sheepedia hanno recentemente collaborato per una serie di prodotti relativi alla società di giochi, ma qualcosa è andato storto con un prodotto. Sheepedia ha creato una tazza da caffè Ubisoft, ma, a causa di un "bug" nel processo di produzione, il manico è stato assemblato proprio all'interno della tazza. Non è esattamente il modo migliore per godersi il caffè del mattino.Secondo l'analista Daniel Ahmad, Sheepedia si è scusata per il problema e ha ritirato le tazze dal commercio. Ahmad ha sottolineato che i consumatori erano molto entusiasti delle tazze difettose e hanno chiesto a Sheepedia di rimetterle nello store. L'azienda d'abbigliamento a quanto pare sta comunicando con i proprietari ... Leggi su eurogamer

