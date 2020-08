TV QD-OLED: presto all’opera su Panasonic e Sony? (Di venerdì 28 agosto 2020) La nuova tecnologia, evoluzione naturale dei Quantum Dot che li unisce agli OLED, potrebbe essere presto messa in commercio da due big del settore come Sony e Panasonic con i primi TV QD-OLED Attualmente tutti i pannelli OLED per le TV sono forniti da LG e sfruttano una tecnologia W-OLED ovvero il substrato organico è costituito da LED organici autoilluminanti di colore bianco che vengono filtrati con un matrice RGB per ottenere i vari colori. In realtà un pixel viene lasciato bianco, in modo da controllare meglio la luminosità di picco e questo può limitare la tecnologia in termini di qualità d’immagine: infatti se si vuole una luminosità elevate va accesso il LED bianco non filtrato e si perde in termini di ... Leggi su tuttotek

Ultime Notizie dalla rete : OLED presto TV QD-OLED: presto all’opera su Panasonic e Sony? tuttoteK TV QD-OLED: presto all’opera su Panasonic e Sony?

La nuova tecnologia, evoluzione naturale dei Quantum Dot che li unisce agli OLED, potrebbe essere presto messa in commercio da due big del settore come Sony e Panasonic con i primi TV QD-OLED Attualme ...

Lenovo ThinkPad X1 Fold: il laptop con display pieghevole arriverà presto

Lenovo si prepara a lanciare ThinkPad X1 Fold, il primo laptop/tablet con display pieghevole. La società ha pubblicato su Weibo un’immagine promozionale che anticipa un lancio oramai imminente. Il pos ...

La nuova tecnologia, evoluzione naturale dei Quantum Dot che li unisce agli OLED, potrebbe essere presto messa in commercio da due big del settore come Sony e Panasonic con i primi TV QD-OLED Attualme ...Lenovo si prepara a lanciare ThinkPad X1 Fold, il primo laptop/tablet con display pieghevole. La società ha pubblicato su Weibo un’immagine promozionale che anticipa un lancio oramai imminente. Il pos ...