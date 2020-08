Tutti in piedi: trama, cast e streaming del film (Di venerdì 28 agosto 2020) Questa sera, venerdì 28 agosto 2020, alle ore 21,20 su Rai 1 va in onda Tutti in piedi (titolo originale: Tout le monde debout), film commedia (durata 107 minuti) del 2018 scritto diretto ed interpretato da Franck Dubosc. Ma qual è la trama? E il cast? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. trama Jocelyn è un uomo d’affari di successo, un inguaribile seduttore e un bugiardo incallito. Un giorno, a causa di un malinteso, viene scambiato per disabile dalla vicina di casa della defunta madre, la giovane e sexy Julie. Per conquistarla, Jocelyn decide di approfittare del fraintendimento. L’equivoco, che inizialmente sembra essere solo un gioco divertente, diventa complicato quando Julie gli presenta sua sorella Florence che, costretta su una ... Leggi su tpi

I film da vedere stasera in tv, 28 agosto

Rai4. Si basa sull'omonimo fumetto franco-belga disegnato da Philippe Francq, a sua volta ispirato alla saga di romanzi scritti da Jean Van Hamme fra gli anni Settanta e Ottanta, il film ''Largo Winch ...

