Sappada, 28 ago – Per la Regione la prima edizione del festival "Parole in vetta, musica in quota e sapori a valle" è un ulteriore importante tassello per la promozione di Sappada e della montagna del Friuli Venezia Giulia in questa estate che, nonostante le difficoltà legate all'emergenza coronavirus, sta mostrando un andamento molto incoraggiante. È quanto ha evidenziato l'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo all'apertura del festival che attraverso la narrativa, la musica e la gastronomia vuole dare risalto alle risorse della zona montana regionale attraverso le sue eccellenze. Il positivo andamento della stagione turistica in montagna –

Ultime Notizie dalla rete : Turismo Regione Turismo: Regione, festival promuove stagione estiva di Sappada Il Gazzettino I sindacati: lo stop ai licenziamenti va prorogato

SASSARI. Tante ore di cassa integrazione indicano che tanti posti di lavoro sono stati - per ora - messi al sicuro. Ma anche che, una volta che verrà meno il divieto di licenziare, l’esercito di azien ...

UN PIANO MARSHALL PER L’ISOLA

Le insegne dei negozi reali, al contrario, sono rimaste spente per tre mesi. Ma c’è un effetto ancora più pesante che si è abbattuto sull’economia isolana. L’onda lunga della paura. Che ha svuotato ...

