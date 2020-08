Turchia, l’ordine degli avvocati di Roma: “La morte di Ebru Timtik è la morte dei diritti dei cittadini” (Di venerdì 28 agosto 2020) ROMA – “Quando muore un avvocato, muoiono i diritti dei cittadini. Gli avvocati romani piangono la collega turca Ebru Timtik, martire dei diritti umani e dell’avvocatura, che quei diritti ha difeso con la la vita”. Lo scrive su Facebook il Consiglio dell’ordine degli avvocati (Coa) di Roma, che ha voluto cosi’ ricordare Timtik, deceduta ieri in un ospedale di Istanbul dopo 238 giorni di sciopero della fame per protestare contro il suo arresto e l’accusa di terrorismo, in relazione a presunti legami con la formazione di estrema sinistra del Fronte rivoluzionario della liberazione popolare (Dhkp/c). Il Fronte e’ considerato dal governo del presidente Recep Tayyip Erdogan un’organizzazione terroristica. Leggi su dire

raffaele71 : RT @MarianoGiustino: 2-La polizia non ha permesso la marcia al cimitero di Gazi e ha sgombrato il corteo con lacrimogeni. Il fratello, Bark… - MarianoGiustino : 2-La polizia non ha permesso la marcia al cimitero di Gazi e ha sgombrato il corteo con lacrimogeni. Il fratello, B… - DrGregHouse73 : @SardegnaG Lo so. Ma si tratta, se comprovate, di infrazioni 'ordinarie'. Invece, anche solo far balenare l'idea,… - pepsfanelli : Il disordine nel #Mediterraneo orientale mostra che il vecchio ordine si sta disfacendo, a un costo molto pesante.… -

Ultime Notizie dalla rete : Turchia l’ordine Un «tampone-passaporto» per rientrare dall’estero: la Regione segue il governo Corriere della Sera