Turchia, avvocatessa muore dopo 238 giorni di sciopero della fame: chiedeva giusto processo (Di venerdì 28 agosto 2020) Ebru Timtik, avvocatessa turca che protestava contro il suo arresto e la condanna con accuse di terrorismo, è morta nella tarda serata di ieri in un ospedale di Istanbul dopo 238 giorni di sciopero della fame. Timtik, paladina dei diritti umani, reclamava un “giusto processo”, come hanno ricordato su Twitter dall’account People’s Law Bureau (Halkin Hukuk Burosu). Silivri Kapalı Hapishanesinde bulunan müvekkillerimiz Ebru Timtik’in katledilmesini protesto etmek için hücre yaktıklarının bilgisi verildi. pic.twitter.com/j6eP9I8es8 — Halkın Hukuk Bürosu (@halkinhukuk ) August 28, 2020 Con lei protestava il collega Aytac Unsal, in sciopero ... Leggi su ilfattoquotidiano

