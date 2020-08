Tunisia: storia di Yousif, morto a tre anni. Una vita passata a vagare in Nord Africa per entrare in Europa (Di venerdì 28 agosto 2020) Yousif lunedì pomeriggio stava giocando con altri bambini e si era spinto sul tetto di uno degli edifici che compongono il centro di accoglienza dell’Unhcr a Medenine, città tunisina ai margini del deserto del Sahara e a pochi chilometri dal confine con la Libia. L’accesso a quel tetto doveva essere impedito, invece il bambino è riuscito a spingersi fin lì per poi cadere accidentalmente nel vuoto. È morto così il piccolo di origine etiope, 3 anni non ancora compiuti e passati quasi tutti vagando dal suo paese al Nord Africa assieme ai genitori a caccia del pass per entrare in Europa. Il volo, almeno sette metri, non gli ha lasciato scampo. Il bambino ha battuto terra col capo, il trauma cranico è stato ... Leggi su ilfattoquotidiano

