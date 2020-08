Trump: “Queste elezioni decideranno se salveremo il sogno americano o permetteremo ad una agenda socialista di demolire il nostro amato destino” (Di venerdì 28 agosto 2020) “Queste elezioni decideranno se salveremo il sogno americano o permetteremo ad una agenda socialista di demolire il nostro amato destino”. Così Donald Trump, nel discorso pronunciato la notte scorsa alla Casa Bianca per accettare la nomination repubblicana alla rielezione, ha attaccato Joe Biden come una minaccia per la sicurezza e l’economia americana con un programma estremista di sinistra. “L’agenda di Joe Biden è ‘made in China’, la mia è ‘made in Usa”, ha detto di fronte alla folla festante riunita nel giardino della Casa Bianca. “Biden può affermare di essere ‘alleato ... Leggi su databaseitalia

