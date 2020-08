Trump, fra Melania e Ivanka è guerra: in un libro lo scontro alla Casa Bianca (Di venerdì 28 agosto 2020) alla Casa Bianca vivere senza tensioni non è possibile. E il presidente Trump, fra un meeting, un comizio e un incontro internazionale, deve fare i conti con una guerra sotterranea. Quella che sarebbe in corso, fin dal momento della sua elezione nel 2016, tra la figlia Ivanka e la moglie Melania. Un “cordiale” odio reciproco Le due donne, stando a quanto scritto nel libro in uscita Melania & Me, di Stephanie Winston Wolkoff, amica di lunga data della First Lady, si detestano profondamente. E sono in continua competizione. In particolare sembra che Ivanka abbia fatto di tutto, negli ultimi anni, per mettere in cattiva luce agli occhi del padre la sua ... Leggi su velvetgossip

mistergarats : Tutti a fare dibattiti fra, banchi che non ci sono, aule piene, prof che non ci pensano minimamente a contagiarsi,… - songominollo : #Trump:la scelta è fra il sogno americano e il socialismo-e se vinco di nuovo io per i non bianchi al verde il soci… - teobaratto90 : RT @riotta: Trump usa la Casa Bianca come sfondo per il suo discorso #GOPConvention2020 rottura con la tradizione di separazione fra comizi… - Zhronne : @Sparafucile2000 Anche perché ci ricordiamo i sondaggi su Hillary etc. E non voglio nemmeno menzionare eventuali co… - frauz_fra : Trump dice che Biden è un “pericolo per la Nazione” Invece lui che si iniettava l’idrossiclorochina e rideva della morte di George Floyd...? -

Ultime Notizie dalla rete : Trump fra Usa2020, Trump e la sfida con Biden: la scelta è fra sogno americano e socialismo Corriere della Sera Usa 2020: se il presente resta ancora Donald, il futuro è di Ivanka. Per molti è già la vera First Lady

il vertice dell’esordio fra i Sette Grandi dell’Amministrazione Trump. Lì, alzatosi il padre dal tavolo dei leader, fu lei a prenderne con disinvoltura il posto, sotto gli sguardi sorpreso di Paolo ...

La Cina fa paura. E la Russia...

La Cina è sotto i riflettori da parecchio tempo per una serie di questioni diverse fra loro, ma tutte piuttosto importanti. Prima la guerra commerciale con gli Stati Uniti, poi l’esplosione globale de ...

il vertice dell’esordio fra i Sette Grandi dell’Amministrazione Trump. Lì, alzatosi il padre dal tavolo dei leader, fu lei a prenderne con disinvoltura il posto, sotto gli sguardi sorpreso di Paolo ...La Cina è sotto i riflettori da parecchio tempo per una serie di questioni diverse fra loro, ma tutte piuttosto importanti. Prima la guerra commerciale con gli Stati Uniti, poi l’esplosione globale de ...