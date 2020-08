Trump boccia la protesta Nba: “Non li guarda più nessuno” (Di venerdì 28 agosto 2020) Trump contro la Nba. Non è il titolo di un B movie degli anni ’70, ma il resoconto dell’ennesimo scontro tra il presidente degli Stati Uniti e una delle leghe sportive americane più famose e conosciute nel mondo. Uno scontro legato allo sciopero portato avanti dai giocatori della Nba con la decisione di rinviare le partite delle ultime due sere dei playoff per protesta contro i fatti di Kenosha e la violenza della polizia contro gli afromericani e le minoranze. LEGGI ANCHE > Trump apre la convention repubblicana: “Perdiamo solo con i brogli” Tump contro la Nba “Non so nulla della protesta della Nba, ma a quel che so non li guarda più nessuno”. Così il presidente ha attaccato la Lega di basket più famosa del mondo ... Leggi su giornalettismo

giuseppeargent3 : @F_Boccia Coronavirus. Ma il virus è davvero causa della malattia e non quello creato dall'organismo per guarire? T… - aletapparini : RT @minomazz: L'ennesima corte boccia l'ennesimo appello: Trump dovrà mostrare le sue dichiarazioni delle tasse - minomazz : L'ennesima corte boccia l'ennesimo appello: Trump dovrà mostrare le sue dichiarazioni delle tasse - ElezioniUsa : Un giudice federale a New York boccia l’esposto presentato dai legali del presidente #Trump per impedire la consegn… - stefanodexterha : RT @AtlanteUsa2020: Il discorso simbolo della Convention? Quello di Obama. Guarda alla politica di oggi spiegando il significato costituzio… -

Ultime Notizie dalla rete : Trump boccia Trump contro la Nba: "Scioperano perché non li guarda nessuno" Giornalettismo.com Covid, sondaggio: "Per 74% italiani da governo buona gestione crisi"

Il 74% degli italiani giudica positivamente il modo con cui il governo ha gestito la crisi coronavirus, uno dei valori più alti fra le grandi economie avanzate, anche se lontano dai record di Danimarc ...

Stampa e regime

Allora sui sui quotidiani anche questo è un tema che sì di cui ci occuperemo in questa rassegna stampa vediamo però intanto i titoli le prime pagine dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera scu ...

Il 74% degli italiani giudica positivamente il modo con cui il governo ha gestito la crisi coronavirus, uno dei valori più alti fra le grandi economie avanzate, anche se lontano dai record di Danimarc ...Allora sui sui quotidiani anche questo è un tema che sì di cui ci occuperemo in questa rassegna stampa vediamo però intanto i titoli le prime pagine dei quotidiani partendo dal Corriere della Sera scu ...