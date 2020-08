Trump accetta nomination repubblicana: Biden demolirà American Dream (Di venerdì 28 agosto 2020) Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha accettato formalmente la candidatura del Partito Repubblicano per un secondo mandato alla Casa Bianca presentandosi come un baluardo contro Joe Biden, definito il "becchino" della grandezza Americana, un personaggio destinato a "demolire" l`American Dream se risultasse vincitore alle urne a novembre. "Queste elezioni decideranno se salveremo il sogno Americano", ha detto il presidente, "o se permetteremo a un'agenda socialista di demolire il nostro amato destino". Poi ha aggiunto: "Il vostro voto deciderà se proteggeremo gli Americani rispettosi della legge o se daremo libero sfogo a violenti anarchici, agitatori e criminali che minacciano i nostri cittadini".Poi l`affondo: "Allora stasera, vi ... Leggi su ilfogliettone

Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump: 'Biden distruggerebbe gli Usa. Io il piu' duro con la Cina, con lui prevarrà. Se rieletto ridurr… - Agenzia_Ansa : #Usa2020, Trump accetta la nomination per la Casa Bianca. Ricorda gli sforzi per uragano Laura e il fratello morto… - SkyTG24 : #DonaldTrump ha accettato di correre per un secondo mandato con un discorso alla Casa Bianca lungo 70 minuti:… - infoitinterno : Trump accetta la nomination, centinaia di manifestanti protestano fuori dalla Casa Bianca contro la… - MilenaLazzaroni : RT @Internazionale: • Le dimissioni per motivi di salute il premier giapponese • Mosca pronta a inviare delle forze di sicurezza in Bielor… -